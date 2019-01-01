МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Закон, разрешающий продавать в России так называемые невозвратные железнодорожные билеты в поезда дальнего следования, 1 января 2019 года вступает в силу, говорится в соответствующем законе, подписанном в апреле 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании), сообщали РИА Новости в пресс-службе РЖД, начнёт продажу первых невозвратных билетов с 20 января 2019 года. Их можно будет купить в вагоны СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. То есть в плацкарт и общие вагоны, так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством в лице ФАС, невозвратные билеты не продаются.

ДЕШЕВЛЕ ОБЫЧНЫХ

Стоимость невозвратного билета, отмечали в РЖД, будет ниже, чем по возвратному. По данным компании, экономия для пассажира составит от 5 до 20%. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии — распространены на все поезда ФПК с вагонами СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, рассказывали в РЖД в конце 2018 года.

Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал летом 2018 года, что компания будет продавать невозвратные билеты с января в купе, СВ и люкс в начале на 10 маршрутах.

НЕ СОВСЕМ НЕВОЗВРАТНЫЙ

Невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать. Закон предусматривает, что это возможно сделать при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира из-за несчастного случая.

Сдать невозвратный билет можно также при отмене отправления или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе места.

Минтранс России уточнял, что пассажиры для предоставления необходимых подтверждающих документов должны обращаться в железнодорожные кассы не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который куплен невозвратный билет.