ЛОНДОН, 4 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Ирландский лоукостер Ryanair получил лицензию британского управления гражданской авиации на выполнение полетов из Великобритании после Brexit, следует из сообщения авиакомпании.

Лицензия даёт право авиаперевозчику выполнять полеты как внутри Великобритании, так в страны, не входящие в ЕС, из британских аэропортов.

При этом руководство Ryanair по-прежнему призывает Лондон и Брюссель согласовать переходный период после выхода Британии из ЕС, чтобы "избежать каких-либо сбоев в полетах британских клиентов в период летних отпусков 2019 года", отмечается в сообщении.

Ryanair — крупнейший авиаперевозчик Европы, ежегодно компания перевозит 139 миллионов человек, осуществляя ежедневно более 2 тысяч рейсов по 224 направлениями в 37 странах. В авиакомпании работает 13 тысяч человек.