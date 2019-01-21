АНКАРА, 21 янв /ПРАЙМ/, Алена Палажченко. Шестнадцать граждан Турции, по предварительной информации, находились на двух горящих судах в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в понедельник.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошёл при передаче топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, десять человек погибли, 14 удалось спасти.

"Два корабля загорелись в Керченском проливе. На одном судне произошел взрыв и пожар, который перекинулся на другое судно. По предварительным данным, всего в обеих командах 31 человек, из них 16 турок. Корабли шли под флагом Танзании. Однако, возможно, владельцем является гражданин Турции. Российские спасатели отправили туда 10 катеров, ведут спасательную операцию. Мы в тесном контакте с нашим посольством в России и с российскими властями", — сказал Челик журналистам в Анкаре.