МОСКВА/КРАСНОДАР, 21 янв /ПРАЙМ/. Турецкое консульство в Новороссийске уточняет информацию о пострадавших гражданах Турции в ходе пожара на двух судах в Керченском проливе, заявил РИА Новости источник в посольстве.

Два судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе в понедельник вечером. По предварительным данным, на борту "Канди" находились 17 членов экипажа и 14 человек — на "Маэстро", все они — граждане Индии и Турции.

Пожар, предварительно, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 спасены.

"Турецкое консульство в Новороссийске уточняет информацию о пострадавших гражданах Турции "- сказал собеседник агентства.

Атташе генерального консульства Турецкой Республики в Новороссийске Джерен Абилйондлу позднее уточнила РИА Новости, что генконсул уже выехал в Новороссийский порт.

"Генконсул Эмре Озигджи сейчас выехал в Новороссийский порт, чтобы получить данные о наших гражданах", — сказала собеседница агентства.