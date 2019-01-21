МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" вынужден скорректировать расписание внутренних и международных рейсов 21 и ночью 22 января в связи с тем, что временно закрывалась одна взлетно-посадочная полоса аэропорта "Шереметьево", сообщает авиакомапния.

Так, изменено на более позднее время отправления 21 рейса из "Шереметьево", среди которых SU2016 в Прагу, SU2200 в Хельсинки, SU2604 в Мадрид, SU1396 в Сыктывкар, SU2496 в Копенгаген, SU2354 в Вену, SU1868 в Ереван, SU2404 в Рим, SU2534 в Осло, SU2386 в Стокгольм, SU1894 в Ош, SU2414 в Милан, SU1882 в Бишкек, SU400 в Каир, SU1368 в Ставрополь, SU34 в Петербург, SU2108 в Вильнюс, SU1222 в Нижний Новгород, SU1238 в Уфу, SU1278 в Казань и SU1352 в Воронеж.

Кроме того, авиакомпания скорректировала время прибытия 19 рейсов, прибывающих в "Шереметьево": SU1215 из Самары, SU1059 из Махачкалы, SU1365 из Ставрополя, SU1303 из Минеральных вод, SU1293 из Ижевска, SU2657 из Франкфурта-на-Майне, SU2353 из Вены, SU1127 из Сочи, SU1405 из Екатеринбурга, SU2097 из Белграда, SU1863 из Еревана, SU2025 из Праги, SU25 из Петербурга, SU1359 из Саратова, SU2003 из Варшавы, SU1427 из Челябинска, SU1415 из Екатеринбурга, SU1375 из Белгорода и SU2415 из Милана.

"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", — сообщили в компании.

Ранее в понедельник представитель "Аэрофлота" сообщил, что самолет авиакомпании после посадки на 1,5 метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево". Выкатывание произошло при съезде на рулежную дорожку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Позднее в пресс-службе "Шереметьево" заявили, что работа взлетно-посадочной полосы аэропорта восстановлена после происшествия.