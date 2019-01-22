МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Подозреваемый в захвате воздушного судна рейса "Сургут-Москва" Павел Шаповалов официально задержан, в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте, сообщается на сайте СК РФ.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 "Сургут — Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования. Авиадебошир задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.