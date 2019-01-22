МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Следователи не обнаружили взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого в захвате рейса "Сургут — Москва" Павла Шаповалова, а также в самом самолете, сообщается на сайте СК РФ.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено", — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи СК России осмотрели самолет и изъяли биологические образцы, которые направлены на исследование.