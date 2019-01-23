МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании по вопросу о реализации федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года попросил просчитать экономический эффект от запуска паромов "Усть-Луга – Балтийск", который планируется построить к 2022 году.

Ранее сообщалось, что "Росморпорт" заключит с Невским судостроительно-судоремонтным заводом (ССЗ) контракт стоимостью 5,1 миллиарда рублей на строительство нового двухтопливного парома, использующего дизельное топливо и сжиженный природный газ, который свяжет порт Балтийск Калининградской области с портом Усть-Луга в Ленинградской области.

"Прошу определиться по паромам раз и навсегда: просчитать экономический эффект от запуска паромов как для региона, так и для России", — сказал Мутко.