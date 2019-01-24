КРАСНОЯРСК, 24 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания Azur Air заплатит штраф в 30 тысяч рублей за то, что в течение 25 минут при вылете из Антальи пассажирам пришлось сидеть в перегретом до 27 градусов салоне самолета, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее данным, инцидент произошел при выполнении авиарейса по маршруту "Анталья – Белгород".

"Установлено, что в период ожидания вылета из Антальи авиакомпания в нарушение требований федерального законодательства из-за технической неисправности воздушного судна в течение 25 минут не обеспечила надлежащую температуру воздуха в пассажирском салоне, в связи с чем пассажиры ожидали вылет воздушного судна при температуре +27 градусов Цельсия", — сказала Горбунова.

По данному факту красноярский транспортный прокурор возбудил дел об административном правонарушении. По результат краевой Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей.