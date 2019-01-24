НОВОСИБИРСК, 24 янв /ПРАЙМ/. Делегация Новосибирской области, находящаяся с визитом в Белоруссии, на специальном совещании провела переговоры о необходимости возобновления прямых авиарейсов Новосибирск-Минск, сообщает правительство сибирского региона.

Официальная делегация Новосибирской области под руководством губернатора региона Андрея Травникова работает в Белоруссии с 21 по 24 января. Совещание о возобновлении прямых регулярных рейсов между Новосибирском и Минском прошло с участием главы минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского, замминистра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Ляхновича, руководителей авиакомпании и аэропортов.

"Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и приняли решение о необходимости возобновления авиасообщения между Новосибирском и Минском — этот вопрос планируется обсудить в ходе дальнейшего взаимодействия аэропортов и авиакомпаний", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в новосибирском международном аэропорту Толмачево РИА Новости уточнили, что возможности для возобновления рейсов проработают коммерческие службы аэропортов Минска и Новосибирска и авиакомпаний Belavia и S7 Airlines. Повторное обсуждение вопроса запланировано на март.

"Авиасообщение Новосибирск-Минск является стратегически важным для обеспечения дальнейшего развития экономических связей Новосибирской области и Республики Беларусь. Однако длительность рейса, высокие тарифы и конкуренция с полетами через Москву ставят непростую задачу для заинтересованных сторон. В этой связи принято решение совместными усилиями проработать вопросы по обеспечению экономической эффективности рейсов. Стороны приложат все усилия, чтобы сделать конкурентное предложение пассажирам и по удобству, и по стоимости", — привели в пресс-службе авиаузла слова гендиректора Евгения Янкилевича.

Так, аэропорт Толмачево готов предложить пассажирам из Минска удобные стыковки для полетов в города Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также в Китай, Японию, Южную Корею и Юго-Восточную Азию. В свою очередь, минский аэропорт может стать привлекательным хабом для дальнейших путешествий сибиряков по Европе. Прямые авиарейсы Новосибирск-Минск временно открывались в 2012 и 2018 годах.