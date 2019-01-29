ВЛАДИВОСТОК, 29 янв /ПРАЙМ/. Масштабную реконструкцию аэропорта в самом северном городе России – Певеке – планируется начать в этом году и завершить в течение четырех лет, сообщает правительство Чукотки.

"По планам, работы займут четыре года. За это время будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса и здание аэропорта, а также обновлено оборудование", — сообщают власти региона.

Аэропорт Певека – второй по размерам на Чукотке после аэропорта Анадыря. Из Певека регулярно летают рейсы в Москву, поэтому власти округа совместно с ФКП "Аэропорты Чукотки" и авиакомпаниями решают вопрос организации перелетов через Анадырь, Якутск и Петропавловск-Камчатский.

В рамках дополнительного выделения средств Минтрансом аэропорт в Певеке получит 3,6 миллиарда рублей.

Власти отмечают, что через три года реконструкция пройдет еще в шести аэропортах региона: "Беринговский", "Кепервеем", "Залив Креста", "Бухта Провидения", "Марково" и "Лаврентия".

Всего федеральным проектом "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" предусмотрено выделение более 200 миллиардов рублей из федерального бюджета, 94 миллиарда из которых пойдут на дальневосточные воздушные гавани.