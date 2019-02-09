МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Следствие проводит проверку по факту приземления в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 с неисправной гидравликой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

По данным следствия, у самолёта "Аэрофлота" сообщением Москва — Прага сработала сигнализация "низкого уровня первой гидросистемы". На борту находились пять членов экипажа и 53 пассажира, никто не пострадал, посадка прошла без происшествий.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.