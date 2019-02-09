Самолет Sukhoi Superjet 100 c неисправной гидравликой сел в Москве, идет проверка - СК
МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Следствие проводит проверку по факту приземления в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 с неисправной гидравликой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.
По данным следствия, у самолёта "Аэрофлота" сообщением Москва — Прага сработала сигнализация "низкого уровня первой гидросистемы". На борту находились пять членов экипажа и 53 пассажира, никто не пострадал, посадка прошла без происшествий.
"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.
https://1prime.ru/transport/20190209/829699958.html