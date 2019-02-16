СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Соглашение об участии китайской компании в реализации проекта высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург пока не заключено, переговоры продолжаются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Проект создания ВСМ Челябинск-Екатеринбург соединит центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 часа 10 минут. Власти Челябинской области рассчитывают в 2019 году разработать проектную документацию, а в 2021 году выйти на строительство ВСМ. При этом они отмечают большой интерес иностранных компаний к проекту.

"Прошли две системные сессии переговоров с китайской стороной уже в России. Пока китайская сторона не вошла в наш проект, у них есть свои традиционно длительные процедуры. Но они не сказали, что не пойдут в проект. Их интерес и само заявление для нас были очень важными", — сказал Дубровский.

Он пояснил, что китайская компания имеет все компетенции по строительству высокоскоростных железных дорог, и регион заинтересован во взаимодействии с ней.

"Находимся с ними в диалоге, как и с германской стороной, и южнокорейцы проявили интерес к этой работе. Иностранные партнеры есть, но основные решения принимаются на уровне Российской Федерации", — добавил Дубровский.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.