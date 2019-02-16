МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Обновление части инфраструктуры и клининговые работы пройдут во время закрытия участка Сокольнической линии в московском метро, сообщил журналистам в субботу первый заместитель начальника столичного метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

"Время, пока будут закрыты станции Московского метрополитена, мы используем для того, чтобы привести в порядок нашу действующую инфраструктуру. Мы выведем порядка 3 тысяч человек для работ, которые будем проводить согласно регламентам", — сказал Дощатов в субботу.

По его словам, в частности, в ходе работ будут заменены порядка 3 тысяч шпал, срок эксплуатации которых будет составлять 50 лет.

"Также мы проведем большие клининговые работы", — уточнил он.

Как сообщалось ранее, на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.

Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 05.30 мск.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.