МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Порядка 100 сотрудников Московского метрополитена, 200 навигационных стоек и порядка 2,5 тысячи плакатов будут помогать пассажирам сориентироваться во время закрытия участка "красной" линии подземки, сообщил журналистам первый заместитель начальника столичного метро, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 5.30 мск.

"Для информирования пассажиров Московского метрополитена мы вывесили порядка 2,5 тысячи информационных носителей, где рассказано, в какой период будет закрытие и какие есть альтернативные маршруты. На работу выведено 100 человек Центра по обеспечению мобильности пассажиров", — сказал Дощатов журналистам.

Он уточнил, что информирующие плакаты размещены на станциях метро и МЦК, а также на Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах: на них указана информация об альтернативных маршрутах для пассажиров, которые обычно доезжали на электричках до "Комсомольской".

Также, по его словам, для помощи пассажирам установлены порядка 200 навигационных стоек рядом с закрытыми станциями — они помогают пассажирам пройти до остановок трамваев и компенсационных автобусов.

Как сообщалось ранее, на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.