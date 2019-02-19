МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Совет директоров французской Air France-KLM утвердил план по упрощению структуры управления, включая создание комитета генеральных директоров авиакомпаний, входящих в группу, следует из сообщения Air France-KLM.

"Совет директоров Air France-KLM единодушно одобрил план Бенджамина Смита (Benjamin Smith), генерального директора Air France-KLM, содержащий принципы управления и стратегические решения… с целью упрощения и совершенствования управления группой для достижения лидерства на европейском рынке", — говорится в релизе.

Одним из ключевых нововведений, предложенных Смитом и одобренных советом директоров, является создание комитета генеральных директоров авиакомпаний, входящих в Air France-KLM. Комитет будет определять направление развития для всех авиакомпаний группы и бизнес-подразделений. Председателем этого комитета станет сам Смит. В комитет также войдут генеральный директор KLM Питер Элберс (Pieter Elbers), генеральный директор Air France Анн Ригай (Anne Rigail) и финансовый директор Air France-KLM Фредерик Гэйджи (Frederic Gagey)

Также в планы Air France-KLM входит расширение сотрудничества внутри группы, улучшение узнаваемости бренда, упрощение ключевых операционных процессов группы в области кадровых ресурсов, закупок, цифрового управления и управления данными.

Помимо этого, совет директоров французской компании подтвердил, что Бенджамин Смит войдет в состав наблюдательного совета KLM на следующем годовом собрании.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.