НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев /ПРАЙМ/. Возможность открытия чартерных авиарейсов между Нижним Новгородом и Токио обсудили на встрече представителей правительства Нижегородской области с первым секретарем посольства Японии в России Хирокацу Иноуэ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи, состоявшейся в Нижнем Новгороде в среду, участники рассмотрели планы по укреплению взаимодействия Нижегородской области и Японии в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и туризме на 2019 год.

"В связи с тем, что японские туристы проявляют большой интерес к России в целом и, в частности, к Нижегородской области, информация о которой недавно была опубликована в самом известном туристическом справочнике на японском языке, рассматривался вопрос об открытии новых чартерных рейсов Нижний Новгород – Токио. Господин Иноуэ пообещал проработать данный вопрос", — говорится в сообщении.

Также японская сторона пообещала оказать содействие в продвижении идеи проведения в Нижнем Новгороде совместного заседания российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в ноябре 2019 года, добавили в правительстве.

В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года товарооборот между Нижегородской областью и Японией вырос более чем на половину и составил 86 миллионов долларов. На данный момент на территории региона реализовано 6 совместных инвестиционных проектов с японскими компаниями на общую сумму более 12 миллиардов рублей.