ВАШИНГТОН, 20 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп представил стратегии по борьбе с поездками террористов и по авиационной безопасности, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп намерен защищать американцев и национальную авиационную экосистему… Эти стратегии — первые в своем роде за последнее десятилетие", — заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

Антитеррористическая стратегия призвана помешать потенциальным террористам отправляться в места действий экстремистских группировок. Стратегия авиационной безопасности, по заявлению Белого дома, укрепляет границы, делает более тщательным отбор тех, кому разрешено приезжать на территорию США, и улучшает транспортную безопасность.