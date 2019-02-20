МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Власти Венесуэлы запретили судам покидать порты страны до воскресенья, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на решение венесуэльских военных.

"Отправления судов из всех портов (Венесуэлы — ред.) должны быть приостановлены", — цитирует агентство попавший в его распоряжение документ, в котором также отмечается, что подобное решение было принято "по соображениям безопасности".

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о закрытии морских границ страны с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Кюрасао является одним из пунктов сбора помощи, которую правительство президента Николаса Мадуро категорически отказывается пускать в страну. Оппозиция намерена начать ее доставку 23 февраля.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.