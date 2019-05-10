ЕРЕВАН, 10 мая /ПРАЙМ/. "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) за январь-апрель текущего года нарастила грузооборот на 5,5%, перевозки пассажиров — на 8,8%, сообщила компания.

"Генеральный директор ЮКЖД Сергей Валько на селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в январе-апреле 2019 года. В целом, грузооборот в отчетный период превысил прошлогодний показатель на 5,5%, уровень погрузки — на 0,9%", — говорится в пресс-службе компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В сообщении отмечается, что экспортные перевозки по железной дороге остались на уровне аналогичного периода 2018 года, а местные — увеличились на 1,2%, сокращение на 11,3% зарегистрировано лишь по линии импорта.

"В январе-апреле текущего года услугами Южно-Кавказской железной дороги воспользовалось 109,6 тысячи человек, что на 8,8% превысило показатель 2018 года. При этом перевозки в межгосударственном сообщении продемонстрировали рост на 22%, в местном — на 8,2%", — заявили в пресс-службе. Отмечается, что улучшены и такие качественные показатели работы железной дороги, в частности, рост среднего веса поезда на 4%, среднесуточной производительности и пробега локомотива на 1,2% и 6,4% соответственно.

"Также были увеличены объемы работ в сфере ремонта и обслуживания подвижного состава: текущий отцепочный ремонт вагонов увеличился на 4%, техобслуживание локомотивов — на 9,3%, а их текущий ремонт — на 6,4% по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года", — заявили в компании, добавив, что продолжаются работы по обновлению путевого хозяйства и инфраструктуры. В частности, по данным пресс-службы, уложено более 4 тысяч деревянных и железобетонных шпал, осуществляется модернизация хозяйств электрификации и энергоснабжения, автоматики, телемеханики и связи.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.