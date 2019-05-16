Добавлена информация после пятого абзаца.

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. РЖД готовы с 1 июня предложить операторам грузовых вагонов бесплатный доступ к услугам электронной торговой площадки (ЭТП), говорится в сообщении компании.

"ОАО "РЖД" постоянно работает над поиском новых решений, облегчающих доступ к транспортным услугам. Так, компания с 1 июня готова предложить операторам подвижного состава нулевую ставку платы за пользование услугами ЭТП ГП", — говорится в сообщении.

Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) рассматривается в качестве дополнительного механизма повышения эффективности использования парка грузовых вагонов.

В условиях действующих ограничений инфраструктуры из-за проведения летних ремонтно-путевых работ одним из ключевых индикаторов эффективности совместной работы становится оборот вагона. "Мы должны максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру и заинтересованы в устойчивой работе операторского сообщества. Вагоны простаивать не должны", – подчеркнул генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Благодаря тесному взаимодействию РЖД и операторского сообщества уже получены зримые результаты, нацеленные на максимально эффективное выполнение общей задачи – вывоза всех предъявляемых клиентами грузов, отметил глава РЖД.

Компания "Цифровая логистика" (51% принадлежит РЖД, 49% — "Интэллекс"), оперирующая площадкой "Грузовые перевозки", в свою очередь заявила, что в настоящее время агентское вознаграждение поставщиков подвижного состава составляет 1%, а с 1 июня оно будет установлено в символическом размере 1 рубль в день (для соблюдения законодательства). "В результате, компания планирует увеличить привлекательность площадки и за счет этого повысить активность существующих клиентов и привлечь на площадку новых", — поясняется в сообщении.

Компания также планирует запустить новый сервис на площадке: продажу лотов вагонов, который предназначен для обеспечения возможности надежного и долгосрочного планирования организации перевозки грузов и использования вагонного парка.