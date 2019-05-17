МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS) на самолетах 737 Max, сбой в которой, предположительно, стал причиной крушения двух лайнеров этого типа.

"Boeing завершил обновление программного обеспечения на самолетах 737 Max… Всего самолеты 737 Max с модифицированным MCAS провели в воздухе 360 часов в ходе 207 полетов", — говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что передаст Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) дополнительную информацию, после чего стороны будут договариваться о сертификационном полете самолета с обновленным ПО.

В марте Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.