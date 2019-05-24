ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Использование Транссиба дает Японии двукратное сокращение сроков доставки грузов, заявил замминистра транспорта России Владимир Токарев по итогам тестовых перевозок на презентации "Росийских железных дорог" "Транссиб для Японии" в Токио.

"В 2018 году Япония и Россия провели семь тестовых отправок грузов различного типа из разных портов Японии до Москвы с использованием инфраструктуры Транссиба. Результаты этих тестов показывают, что использование российских железнодорожных маршрутов сокращает сроки доставки по сравнению с морской перевозкой в среднем в два раза", — сказал заместитель министра.

В первой части форума "РЖД" знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями по перевозке грузов из Японии через порты Дальнего Востока далее по России и в европейские страны. В частности, внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибу.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках пятого бизнес-форума координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества. Кроме того, здесь представят результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.