ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/. Сотрудничество в области железнодорожных перевозок между Японией и Россией служит развитию экономических связей между двумя странами, об этом на презентации ОАО "РЖД" "Транссиб для Японии" сообщил первый заместитель министра государственных земель, транспорта и инфраструктуры Японии Ясухиро Синохара.

"Интерес японских компаний к российским железным дорогам растет. Летом начнется второй раунд тестовых поставок грузов из Японии в Россию. Я уверен, что в ходе этого мероприятия возрастет понимание японскими компаниями российских железных дорог и Транссибирской магистрали. Это понимание послужит развитию экономического сотрудничества между нашими странами, а также углубления японско-российских дружественных отношений", — сказал заместитель министра.

С ответным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Михаил Галузин. Он отметил поступательное развитие двусторонних отношений в последнее время, активное развитие двусторонних контактов на высшем и высоком уровне: на следующей неделе в Токио состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия во встрече с японскими коллегами в формате "2+2", а через месяц в Японии пройдет саммит стран "двадцатки", на который приглашен российский президент Владимир Путин.

В первой части проходящего в Токио форума ОАО "РЖД" знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока в Россию и европейские страны. В частности, внимание уделено вопросам развития транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках V Бизнес-форума Координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества, а также будут обнародованы результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.