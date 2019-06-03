С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн /ПРАЙМ/. В Санкт-Петербурге планируют закупить 800 вагонов для метрополитена в ближайшие 7 лет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Врио губернатора города Александр Беглов в понедельник посетил электродепо "Невское", где осмотрел поезда "НеВа".

"До конца года метрополитен получит 84 современных вагона. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил сегодня на выездном совещании в электродепо "Невское". Всего, по его словам, в ближайшие 7 лет будет закуплено 800 новых вагонов метро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге продолжится развитие электрического транспорта. В частности, на осень запланирован запуск 2-й и 3-й очереди трамвая "Чижик", планируется строительство ветки скоростного трамвая от станции метро "Южная" до Колпино. Частью единой транспортной системы города становятся электрички: в продажу уже поступили единые билеты для проезда в метро, наземном транспорте и пригородных поездах. При этом развитие метро останется неизменным приоритетом.

"Без него невозможно развитие города. Петербургское метро – одно из самых красивых в мире, и наша задача сделать его современным и удобным", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.