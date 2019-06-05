МАГАДАН, 5 июн /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Специалисты лаборатории ассоциации предприятий Азимут-Прогресс (Хабаровск) в среду приступили к диагностике состояния региональных дорог Магаданской области, первой диагностируют трассу Солнечный-Ола, сообщил РИА Новости руководитель управления диагностики компании Азимут-Прогресс Михаил Черевко.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявлял, что больше 70% дорог региона в неудовлетворительном состоянии. В то же время в отчетах от региональных властей прошлых лет, которыми руководствуется "Росавтодор", в срочном ремонте нуждается только 17% дорог Колымы. Диагностика дорог должна окончательно прояснить ситуацию с состоянием трасс региона.

"Мы проедем все региональные дороги – туда и обратно. Оборудование сделает подробное сканирование и видеосъемку полотна. Но лаборатория не может просканировать трубу водопропускную и мост, это уже ручная работа. Так что приедет еще специализированная бригада и будет спускаться в каждую водопропускную трубу, под каждый мост и проводить исследование для определения технического состояния", — рассказал Черевко.

Он пояснил, что диагностику колымских региональных трасс планируют завершить к началу августа. Затем специалисты лаборатории составят 3-D модель дорог и начнут составлять подробный отчет о состоянии трасс Магаданской области. В правительстве региона уверены: такая работа поможет доказать, что только 17% дорог на Колыме соответствуют нормативам, а не 70, как до сих пор указывали в отчетах, рассказал РИА Новости министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Шуганцев.

"Наш процент семнадцать, поэтому та статистика, которая на сегодняшний день существует в центральном аппарате Автодора — 70, но мы с ней не согласны. Поэтому было направлено соответствующее письмо в Автодор, открытость в этой работе мы демонстрируем. Предлагаем им принять участие в этой комиссии, чтобы результаты были объективны и не вызывали ни у кого сомнения", — сказал Шуганцев.

Он уточнил, что специалисты передвижной лаборатории окончательные выводы сделают к концу года.