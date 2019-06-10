МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги", — сказали в пресс-службе.

"Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет", — добавили в пресс-службе.

Самолет вернулся на стоянку. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным воздушным судном.