ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Первый пассажирский поезд по обновленной широкой колее начал движение на юге Сахалина, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"На Сахалине завершился первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги. На участке Холмск – Арсентьевка – Взморье протяженностью 161 километр железнодорожная колея "перешита" на общесетевой стандарт ширины – 1520 миллиметров", — говорится в документе.

Первым в рейс ушел пригородный состав сообщением Холмск – Томари – Холмск, который начал регулярное движение после двухнедельного перерыва, связанного с переустройством железной дороги.

По информации перевозчика, в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 миллиметров, которые были закуплены на ОАО "Тверской вагоностроительный завод" при финансовой поддержке Корпорации развития Сахалинской области. По мере "перешивки" колеи на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны.

"Формирование нового подвижного состава начнется осенью, когда на остров поступят три рельсовых автобуса РА3 для пригородных маршрутов. В первом квартале 2020 года ожидается прибытие 18 новых пассажирских вагонов, которые войдут в состав поездов дальнего следования", — отмечается в пресс-релизе компании.

Комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 миллиметра стартовало в 2003 году. За это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизированы системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.