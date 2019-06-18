САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/. Расходы на ремонт и содержание федеральных трасс в Саратовской области в этом году составят 7,6 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня прошлого года, когда на эти цели выделялось 5 миллиардов рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора области со ссылкой на заместителя главы Росавтодора Виктора Тимофеева.

"По словам Виктора Тимофеева… ежегодно на федеральные трассы выделяется по 5 миллиардов рублей, а в этом году с учетом начала больших проектов на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград 7,6 миллиарда рублей. В результате в этом году в регионе будет проведено 56 километров капремонта, около 50 километров ремонта и 12 километров поверхностной обработки дорожного покрытия", — говорится в сообщении.

Замглавы Росавтодора отметил, что у ведомства налажено взаимодействие с руководством Саратовской области, в результате чего в регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Пресс-служба губернатора со ссылкой на начальника федерального управления автодорог "Большая Волга" Росавтодора Сергея Логунова уточняет, что в Саратовской области проходят 1,25 тысячи километров федеральных дорог, что является самой протяженной сетью в Приволжском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области началось строительство новой 15-километровой дороги в обход железнодорожной станции Сенная на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, на этот проект в этом году выделили 500 миллионов рублей.