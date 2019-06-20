САРАТОВ, 20 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев надеется, что "Аэрофлот" согласится сделать свой лоукостер "Победа" базовой авиакомпанией строящегося аэропорта "Гагарин", сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым обсудил вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской области и предложил ему сделать "Победу" базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин". Решение этого вопроса ожидается в ближайшее время.

"Эта инициатива Вячеслава Викторовича (Володина)… актуальная, своевременная, ведь уже в августе аэропорт "Гагарин" начинает свою работу. А главная ее значимость в том, и думаю, это оценят жители региона, что речь идет о бюджетной авиакомпании. Инициатива Володина напрямую связана с темой доступности авиаперелетов для саратовцев. Надеюсь на положительное решение вопроса", — цитирует Радаева его пресс-служба.

Глава Росавиации Александр Нерадько в октябре 2018 года сообщил журналистам, что "Гагарин" нуждается в базовой авиакомпании, фундаментом которой могут стать "Саратовские авиалинии", прекратившие полеты с 31 мая 2018 года в связи с отзывом сертификата эксплуатанта. Однако в пресс-службе "Саратовских авиалиний" тогда заявили РИА Новости, что авиакомпания не рассматривает варианты продолжения деятельности на базе строящегося аэропорта "Гагарин".

Строительство саратовского аэропорта представляет собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность проектируемого пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 25 тысяч квадратных метров. Губернатор Радаев ранее заявил, что аэропорт должен начать работу с 12 августа.