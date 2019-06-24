ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 июн /ПРАЙМ/. "Калашников" готов предоставить на тест английскому ведущему шоу "The Grand Tour" Ричарду Хаммонду электромобиль собственной разработки, когда проведет все испытания, заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Как только мы подготовим реальный продукт, мы дадим ему на тест", — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".

Он сообщил, что уже сейчас благодаря инновационному электродвигателю автомобиль удалось разогнать до 200 километров в час на треке в Сочи. Дмитриев уточнил, что "Иж Комби" — это всего лишь макет для отработки технологий, а не готовый образец.

Ричард Хаммонд — английский телеведущий, наиболее известен по телепередачам "Top Gear", "Невидимые миры Ричарда Хаммонда", "Мозголомы: насилие над наукой" и "The Grand Tour". Ведёт еженедельную колонку в разделе "Автомобили" журнала Daily Mirror.

Ранее ведущие шоу "The Grand Tour" Джереми Кларксон, Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд рассмешили гостей в студии дизайном прототипа электромобиля от концерна "Калашников" на базе ретрокара "Иж Комби". Ведущие предположили, что машина состоит из восьми движущихся частей и ее можно на три месяца утопить в болоте, но она будет работать, как автомат АК-47.

Презентация электромобиля состоялась в 2018 году. Как уточнялось на сайте "Калашников медиа", идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретро автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Его номинальная мощность — 220 кВт, а запас хода составляет 350 километров. Одним из основных преимуществ новой технологии "Калашников" называет систему модульного управления элементами питания, позволяющую достигать силы тока 2000А (в перспективе 3000А) с контролем составных элементов в режиме реального времени.

Батарея электрокара емкостью 90 кВт/ч запитывает "революционный инвертор" с габаритами 50х50х100 см и массой в 50 килограммов и позволяет достигать мощности до 1.2 мВт.

Как рассказали в "Калашникове", в перспективе электрокар, созданный на основе разрабатываемой технологии, сможет развивать скорость, в разы превышающую показатели уже произведенных концерном электрокаров.

В настоящее время концерном созданы несколько электромобилей, в числе которых UV-4, предназначенный для гражданского рынка.