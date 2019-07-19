МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Задымление в пассажирском салоне самолета авиакомпании "Нордвинд" Москва — Ереван возникло, когда машина разбегалась для взлета, возгорания не было, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова.

"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было", — сказала она.

На борту Boeing находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.