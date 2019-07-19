МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Командир рейса Москва — Ереван после сигнала о задымлении в салоне остановил взлет, увел машину со взлетно-посадочной полосы и остановился на рулежной дорожке, после этого люди покинули судно по надувным трапам, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" ("Нордвинд") остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.

"Пассажирский рейс N4 477 авиакомпании "Hoрдвинд" в 0.57 мск начал плановый вылет по маршруту Москва — Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту судна не было", — рассказала Захаренкова.

По её словам, на борту Boeing 737-800W находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

"После получения сигнала тревоги в аэропорту "Шереметьево" незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта (аварийно-спасательные расчеты, медицинские экипажи аэропорта, сотрудники "Шереметьево-Хендлинг", представители авиакомпании, службы безопасности и др)", — сказала она.

В ходе аварийной эвакуации пассажиров высадили по надувным трапам и вместе с экипажем доставили в пассажирский терминал, сказала представитель аэропорта.

"Службы аэропорта "Шереметьево" в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий: пассажиры и члены экипажа рейса были доставлены в терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", — сообщила Захаренкова.

По словам собеседницы, компания подготовила резервный борт для отправки пассажиров в Ереван в ближайшее время.

"Шереметьево" перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", — сказала она.