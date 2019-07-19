МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Лететь резервным бортом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") из Москвы в Ереван отказались 28 из 173 эвакуированных с предыдущего борта пассажиров, сказал РИА Новости источник, близкий к перевозчику.

В ночь на пятницу, когда Boeing 737 "Нордвинд" разбегался по взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево", в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.

На ближайшее время запланирован вылет в Ереван резервного борта.

"Есть отказавшиеся (лететь резервным самолетом): 28 человек", — сообщил источник в пятницу.