МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Астраханская компания-перевозчик "Транс Лайн" в очередной раз добивается блокировки сервиса для попутчиков BlaBlaCar в России — фирма считает, что ресурс нарушает коммерческие права транспортных компаний и угрожает жизни пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы.

В суде проходило предварительное слушание по иску "Транс Лайн". Фирма уже обращалась со схожими требованиями в другие суды, но безуспешно – Краснодарский краевой суд, Таганский районный суд столицы и вышестоящие инстанции не прониклись доводами заявителей и не стали удовлетворять требования перевозчика.

В арбитражный суд представители перевозчика обратились с требованиями признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению на территории РФ. По задумке заявителей, после удовлетворения их иска они бы смогли добиться полной блокировки сервиса в России.

В ходе заседания юрист заявителя истинных требований не скрывала — она отмечала, что сервис необходимо заблокировать по аналогии с мессенджером Telegram, после чего запрету должны быть подвергнуты и другие подобные приложения.

"В чем наш интерес? Мы говорим о том, что нелегальные перевозки влияют на наполняемость автобусов, в настоящее время мы несем убытки, перевозчики лишаются пассажиропотока, государство остается без налогов, тогда как Blablacar способствует деятельности, создающей опасность пассажирам", — заявляла делегат "Транс Лайн".

Представители ООО "Комьюто Рус", которые были признаны ответчиками по иску, заявили в суде, что в первую очередь вызывает вопросы форма иска.

"Мы не видим из данного иска, каким образом и какая информация на сайте или в приложении BlaBlaCar является запрещенной. Если же комментировать устные претензии истца, то необходимо сказать, что BlaBlaCar – это информационная платформа, организацию перевозок мы не осуществляем. Это сервис, который дает возможность физическим лицам узнать, кто куда едет, возможность разделить затраты на поездку. Если же говорить по сути претензий, указанных в иске, то владельцами сайта мы не являемся, владелец – французская компания", — рассказывал юрист BlaBlaCar.

Слушание иска по существу суд назначил на 21 октября.

В ноябре 2018 года "Объединение автопассажирских перевозчиков", в которое входят несколько десятков индивидуальных предпринимателей и компаний, направило в Таганский районный суд Москвы иск о запрете деятельности BlaBlaCar, обвиняя сервис в помощи нелегальным перевозчикам. Истцы указывали, что водители используют сервис, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров, а рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.

Иск тогда был возвращен заявителю из-за неподсудности дела данной инстанции, после чего он был зарегистрирован Арбитражным судом. В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ суда рассматривать иск, отметили, что в его основе лежит недопонимание специфики деятельности компании — карпулинга (поездки с попутчиками), а также сообщили, что попросили Минтранс закрепить такой вид поездок в законодательстве.

BlaBlaCar — крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 75 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России. В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.