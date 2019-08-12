ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".

"Компания выполнила в субботу международный чартерный рейс на ВС Q400. Экипаж доставил 67 пассажиров из аэропорта Накасибецу на японском острове Хоккайдо в Южно-Курильск на Кунашире", — говорится в пресс-релизе.

По информации "Авроры", рейс был организован согласно договоренностям между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ для посещения японцами могил предков, находящихся на российских островах Курильской гряды. Во время путешествия японские граждане посетили памятные для них места на островах Кунашир и Итуруп. Гости вернулись бортом "Авроры" на Хоккайдо в воскресенье.

Первый рейс в рамках безвизового посещения памятных мест на Курильских островах гражданами Японии по данному маршруту был выполнен в сентябре 2017 года, второй – в июле 2018 года.

"Для обслуживания чартерных рейсов в аэропорту Менделеево на Кунашире был организован временный пункт пропуска через государственную границу РФ", — отметили в пресс-службе перевозчика.