МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Министерства транспорта России, Ирана и Азербайджана будут координировать действия по развитию перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам встречи глав министерств трех стран.

Министры транспорта Евгений Дитрих, Мохаммад Эслами и Рамин Гулузаде на встрече в Сочи обсудили перспективы увеличения перевозок людей и грузов по западному маршруту МТК "Север-Юг".

"Участники встречи договорились о скоординированной работе по ликвидации инфраструктурных ограничений и снятию административных барьеров в этой сфере. Решено создать для этого специальную рабочую группу на уровне заместителей министров транспортных ведомств трех стран", — говорится в сообщении Минтранса.

Стороны договорились содействовать созданию совместных транспортных предприятий. Также главы транспортных ведомств на встрече отметили необходимость разработки трехсторонней цифровой платформы трансграничных перевозок.

Помимо этого, министры обсудили тему завершения строительства моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе и развитие пунктов пропуска через госграницы.