МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" стала членом ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Аэрофлот" с сегодняшнего дня является членом ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", — сказано в сообщении. ЦТЛ является центром компетенций по одноименному проекту Минтранса. Главная задача проекта — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ на основе отечественных технологических решений и программного обеспечения.

Как отмечает ведомство, вступление "Аэрофлота" в ассоциацию внесет существенный вклад в развитие транспортного комплекса России за счет применения накопленного авиакомпанией опыта цифровизации и технологий.

По сообщению Минтранса, на сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в "Аэрофлоте" остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Автоматизация основных бизнес-процессов уже достигла в компании 100%. В планах – дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2023 года, отмечается в релизе.

"Цифровизация – магистральный вектор развития "Аэрофлота" и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса…. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева.