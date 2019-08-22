МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) 22 августа отправит с Курского вокзала первый поезд, оборудованный детскими купе, сообщила компания.

ФПК в мае анонсировала запуск нового сервиса с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми — детское купе. Компания сообщала, что дизайн интерьера такого купе разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Кроме того, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки, чтобы разнообразить досуг детей в пути.

"Федеральная пассажирская компания… (с Курского вокзала — ред.) запускает первый поезд, в составе которого имеются места, выделенные для проезда пассажиров с детьми…. в составе поезда будет работать библиотека детской литературы", — говорится в сообщении.

Пилотный проект "детского купе" реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва — Анапа (места с первого по четвертое каждого купейного вагона). В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года, сообщала ранее ФПК. Компания отмечала, что по итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

"Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "Российские железные дороги") — национальный железнодорожный перевозчик Российской Федерации в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. АО "ФПК" охватывает 77 субъектов России, выполняет важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. Компания также осуществляет международные пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.