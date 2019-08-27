САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг /ПРАЙМ/. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал президенту России Владимиру Путину о планах компании вводить по одному аэропорту ежегодно.

Ранее Путин прилетел в новый саратовский аэропорт "Гагарин" и осмотрел пассажирский терминал, зал регистрации пассажиров, залы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку. В аэропорту президента сопровождали спикер ГД Вячеслав Володин, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"Каждый год мы вводим по одному аэропорту… Мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше, Владимир Владимирович, следующий этап – Новый Уренгой, уникальный аэропорт, и Камчатка", — сказал Вексельберг, когда Путин в новом саратовском аэропорту "Гагарин" остановился у стенда с перечнем аэропортов, которые уже построила УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову") или планирует построить.

На стенде были указаны, помимо "Гагарина", аэропорты "Кольцово", "Курумоч", "Стригино", "Платов", "Новый Уренгой" и "Елизово".

"Стройте, стройте, у вас хорошо получается", — ответил Путин.

Глава государства также отметил, что аэропорт "Гагарин" построен "на самом высоком уровне", поскольку связан с именем Юрия Гагарина.

"Мы это чувствуем, понимаем ту степень ответственности, которую накладывает имя Гагарина", — ответил Вексельберг.