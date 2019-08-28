МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Железнодорожный салон, на котором производители покажут новые пассажирские и грузовые вагоны, разработанные в России и для России, откроется в среду в подмосковной Щербинке.

Мероприятие будет проходить с 28 по 31 августа. Организаторы называют его масштабным железнодорожным салоном техники и технологий на пространстве колеи 1520 мм PRO//Движение. Экспо.

По данным РЖД, ожидается участие представителей 30 стран, поддерживающих и развивающих логистику с РФ, более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли будут работать на выставочных площадках, представляя более 100 действующих образцов техники, включая новейшие разработки для пассажирских и грузовых перевозок.

"Традиционным успехом у зрителей пользуется динамическая экспозиция, показывающая ретроспективу от исторических паровозов до современных локомотивов в движении по экспериментальному железнодорожному кольцу", — говорится в сообщении РЖД.

ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ

Некоторые из пассажирских вагонов, которые производители продемонстрируют на салоне, уже ранее были показаны, но широкой публике будут представлены впервые.

"Трансмашхолдинг" обещает в статической экспозиции рельсовый автобус РА-3, новую модификацию городского электропоезда постоянного тока ЭГ2Тв ("Иволга 2.0"), построенный по принципу двухвагонного сцепа вагон купе. В частности, вагон купе был презентован холдингом ранее в этом году на Рижском вокзале. В нем есть сейфы для пассажиров, в так называемых кухонных помещениях холодильник и микроволновка, а в туалетной комнате душ.

Покажет холдинг и двухэтажный вагон с местами для сидения, двухэтажный штабной вагон с местами для сидения, вагон-ресторан.

Немецкий Siemens, говорится на сайте салона, планирует представить на выставке, в частности, модель двухэтажного пассажирского поезда на основе Desiro HIGH Capacity, который в настоящее время эксплуатируется в Германии. Его концепт ляжет в основу поезда, который прорабатывается для холдинга РЖД совместным предприятием немецкого концерна с российской группой "Синара" и планируется к выпуску в России.

Группа "Синара" сообщила, что "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара") в динамической части экспозиции представят электропоезд "Ласточка", оснащенный элементами системы "машинного зрения", которая применяется для беспилотного вождения. Также уральский производитель железнодорожной техники проведет презентацию новой модификации "Ласточки" для регионов России, которая позволит сохранить все технические преимущества скоростного электропоезда, но сделать его экономически доступным для региональных перевозчиков.

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ И ЛОКОМОТИВЫ

НПК "Объединённая вагонная компания" (ОВК) сообщила, что продемонстрирует грузовые вагоны нового поколения. Экспозиция холдинга будет представлена семейством грузовых вагонов сочлененного типа на тележках с осевой нагрузкой 25 тонносил. Среди них хоппер для зерна и минеральных удобрений, цистерна для сжиженных углеводородных газов, полувагон с разгрузочными люками для навалочных грузов.

ОВК также представит новую разработку вагона-самосвала (думпкара) для сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных грузов.

"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") обещает премьерный показ концептуальной модели — совместного проекта с "Экспресс Индустрия" — полувагона, платформы для контрейлерных перевозок, созданной по заказу "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), вагона-самосвала, полувагона с осевой нагрузкой 27 тонносил, платформы с осевой нагрузкой 25 тонносил для лесоматериалов.

УВЗ также впервые представит на салоне новую систему пожаротушения для локомотивов, электромеханическое подъёмное устройство для посадки-высадки в вагоны людей с ограниченными возможностями. Производитель покажет и макет 40-футового рефрижераторного контейнера для перевозки рыбы и скоропортящихся продуктов.

В динамической экспозиции примут участие два новых локомотива "Трансмашхолдинга" – магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5С и магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М.

"Синара —Транспортные машины" в рамках статической экспозиции выставки продемонстрирует новые маневровые тепловозы двухдизельный ТЭМ10 мощностью 1200 л.с. и ТГМК2 с гидравлической передачей, мощностью 500 л.с. Последний разработан специально для промышленные предприятия, у которых есть потребность в легкой и средней маневрово-вывозной работе.

Впервые будет презентован четырехосный газотепловоз ТЭМГ1, мощностью 1200 л.с. (880 кВт), способный обеспечить перевозку 5600 тонн грузов (до 60 вагонов).

На экспозиции будет представлена еще одна разработка завода — "умный локомотив" 2ЭС7, оснащенный программным комплексом, через который специалисты предприятия смогут получать данные об экономической эффективности машины за весь жизненный цикл с удаленного рабочего места.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДОРОГ

Первые дни станут так называемыми бизнес-днями. Помимо выставки, пройдёт и конференция.

"День открытых дорог – кульминация Международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо, который пройдет 31 августа для детей и взрослых с 10.00 до 20.00", — говорится на сайте организаторов.

Гости смогут бесплатно посетить экспозицию, увидеть в движении настоящие паровозы и стать участниками тематических мероприятий.