МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.

"Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа "Фонтанка" получил имя "Ситивольт", скоростной катамаран класса река-море — "Экокрузер", он способен составить конкуренцию "Метеорам" и "Кометам" (суда на подводных крыльях). "Ситивольт" находится на стадии проекта, строительство корпуса "Экокрузера" вскоре начнётся — эти суда экологичны, бесшумны и экономичны", — рассказал Правдин.

По его словам, новые разработки будут иметь стильный, современный дизайн, комфортабельные раскладывающиеся кресла и все удобства на борту. Салон судов можно будет трансформировать в ресторан, танцплощадку, кинотеатр, зону для переговоров и так далее.

Максимальная скорость "Ситивольта" — 8 узлов (15 км/ч), длина 19 метров, вместимость — 60 человек, стоимость составит около 50 миллионов рублей. Максимальная скорость "Экокрузера" — 20 узлов (около 40 км/ч), длина 130 метров, вместимость 200 человек, стоимость — до 220 миллионов рублей. Компания уже получила предзаказ на пять скоростных "Экокрузеров" от российского круизного оператора, а также участвует в тендере на поставку судов для юга страны. Есть предзаказы и на "Ситивольты".

Как пояснил Правдин, все суда могут швартоваться к причалам как левым, так и правым бортом, под потребности клиента может быть изготовлена модификация с возможностью швартовки к необорудованному берегу. Заряжать их предполагается как на стационарных зарядных станциях на причалах, запитанных от сетевой электроэнергии, так и на плавучих зарядных станциях, запитанных от газогенератора.