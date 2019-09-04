ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. ОАО "РЖД" и ФГУП "Росморпорт" договорились синхронизировать развитие железнодорожной инфраструктуры и морских терминалов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего меморандума.

Подписи под документом 4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума поставили заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило и генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев.

"Меморандум предполагает взаимовыгодное сотрудничество сторон в части синхронизации развития инфраструктуры железнодорожного транспорта и морских терминалов, эффективное взаимодействие участников перевозочного процесса, принимающих участие в доставке грузов железнодорожным и морским транспортом", — говорится в сообщении РЖД к меморандуму.

РЖД и "Росморпорт" будут проводить согласованные мероприятия по развитию морских терминалов, железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам, а также созданию конкурентоспособных условий для использования морских терминалов при перевозках грузов.

"Сотрудничество также направлено на обеспечение ритмичного и бесперебойного подвода грузов в порт, организацию рационального процесса перевалки грузов в портах, совершенствование использования транспортной инфраструктуры на стыке железнодорожного и морского транспорта",- добавляется в сообщении.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.