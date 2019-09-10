КРАСНОЯРСК, 10 сен /ПРАЙМ/. Борт авиакомпании "Победа" не вылетел в назначенное время из Красноярска в Москву из-за технической неисправности, самолет задержали на два часа, сообщили во вторник РИА Новости в аэропорту "Емельяново".

"Утренний рейс. Задержка на два часа из-за неисправности. Людей выведут в терминал, Авиакомпания примет решение об отправке", — сказала собеседница агентства.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет — Boeing 737-800. На борту судна находилось 187 пассажиров. Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.