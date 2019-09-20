ПЕКИН, 20 сен /ПРАЙМ/. Объединенная двигателестроительная корпорация заинтересована в участии в проекте широкофюзеляжного российско-китайского самолета CR929 и планирует синхронизировать выход на рынок двигателя ПД-35 с выходом лайнера, заявил РИА Новости представитель ОДК (входит в Ростех) на полях международной авиационной выставки в Пекине.

"Одним из направлений сотрудничества с Китаем является создание перспективного двигателя широкофюзеляжного самолета CR929. Нам этот проект, конечно, очень интересен: ни в России, ни в Советском Союзе такого двигателя не было, и для нас это большой вызов — сделать его не хуже, чем у конкурентов, а, возможно, даже превосходящим по определенным техническим или эксплуатационных характеристикам", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что программа ПД-35 предполагает разработку и освоение целого ряда перспективных материалов и технологий.

"Мы планируем, что выход нашего двигателя на рынок будет синхронизирован с выходом самолета CR929. Мы делаем все, чтобы, как только будет готов самолет, у нас был бы уже готовый двигатель", — отметил он.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.