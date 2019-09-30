ХАБАРОВСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Все объекты первой очереди реконструкции аэродромной инфраструктуры Хабаровского аэропорта введут в работу до середины 2020 года, сообщил в ходе осмотра авиаузла начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин.

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровск посетил новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского.

"По аэродрому — в настоящее время в высокой степени готовности первый этап реконструкции, полоса закончена в полном объеме, все плоскостные сооружения завершены. Не сделано: завершаются две аварийно-спасательные станции, готовность — процентов 80-90, очистные сооружения, одни — почти 100%, вторые 90%, дорога и ограждения. Основной объем работ в этом году будет завершен, до середины следующего года все объекты (первой очереди) будут введены", — сказал Пчелин, которого цитирует Фонд развития Дальнего Востока.

По его словам, в рамках второй очереди собственник разработал проект, туда входит реконструкция перрона в полном объеме и вся рулежная дорога. На этой неделе планируется загрузка проекта в экспертизу.

"Пока средства отсутствуют, будем просить правительство о выделении допсредств, ориентировочная стоимость 6,3 миллиарда рублей", — сказал Пчелин Трутневу.

"Давайте, я вернусь в Москву, по второму этапу… хочу подробно посмотреть — что будет, какие сроки, почему деньги дополнительные нужны", — отметил полпред.