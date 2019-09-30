ЯКУТСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Руководитель коммерческой службы авиакомпании "Полярные авиалинии" в Якутии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального авиаперевозчика Стас Платонов.

Сотрудники управления ФСБ и транспортной полиции региона 27 сентября провели обыски в офисе авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы касаются с 2017 года. Авиакомпания предоставляет необходимые материалы и документы для проведения следственных мероприятий. В настоящее время он отстранён от занимаемой должности", — рассказал Платонов.

АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри региона.