МАГАДАН, 9 окт /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Авиакомпания Якутия в среду отменила рейсы Якутск-Магадан-Анадырь и Анадырь-Магадан-Якутск по погодным условиям, экипаж самолета принял решение перенести их на завтра, сообщил РИА Новости заместитель директора аэропорта "Магадан" Дмитрий Сиволобов.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в Магадане и Ольском округе региона. Синоптики прогнозировали снег, метели и ветер порывами до 20 метров в секунду.

"Авиакомпания "Якутия" отменила два магаданских рейса, экипаж принял решение не лететь. В целом, аэропорт готов к приему самолетов, прилетел рейс из Москвы. Но в штормовую погоду это всегда на усмотрение экипажа. Так что рейсы из Якутска и на Якутск теперь перенесены на завтра", — рассказал собеседник агентства.