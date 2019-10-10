КИЕВ, 10 окт /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский считает странным, что поезда в РФ ходят, а прямое авиасообщение отсутствует.

"Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании", — заявил Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что Украине такая ситуация не выгодна.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.