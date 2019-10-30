НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт /ПРАЙМ/. Причиной несоответствия нормативам автомобильных дорог в республике Марий Эл стало длительное недофинансирование дорожной деятельности, заявили РИА Новости в региональном минтрансе.

Ранее RT, ссылаясь на данные Росстата, сообщил, что Республика Марий Эл относится к регионам, автодороги в которых по итогам 2018 года меньше всего соответствовали нормативным требованиям (1,4%).

"Длительное недостаточное финансовое обеспечение дорожной деятельности в Марий Эл привело к значительному износу автомобильных дорог общего пользования. До 2017 года объем выполняемых ремонтных работ составлял не более 10 километров в год, а в отдельные периоды данный показатель равнялся нулю. В 2017 году отремонтировано 30,9 километров дорог, в 2018 году – 46,5 километров", — сообщили агентству в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Там рассказали, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к концу 2024 года в Республике Марий Эл планируется отремонтировать 1015 километров автомобильных дорог общего пользования республиканского значения. На эти цели в Марий Эл за шесть лет будет направлено 14,5 миллиардов рублей. По Йошкар-Олинской городской агломерации планируется отремонтировать 201,5 километра на сумму 2,9 миллиарда рублей.

"Для достижения целей реализации национального проекта на 2019 год в регионе необходимо было отремонтировать 100,15 километра автомобильных дорог общего пользования республиканского значения. На сегодняшний день отремонтировано 115,6 километра", — заявили в региональном минтрансе.

Там отметили, что в рамках нацпроекта на ремонт дорог в 2019 года в Марий Эл направлено 2,098 миллиарда рублей, в том числе 1,652 миллиарда рублей — за счет средств федерального бюджета, 446 миллионов рублей — за счет средств консолидированного бюджета республики.

"В настоящее время целевой показатель по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Республики Марий Эл в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составляет 5,16% от общей протяжённости автомобильных дорог", — подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.